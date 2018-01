Online diensten banken weer storingsvrij

Klanten van ING kunnen weer gebruik maken van alle online diensten van de bank. De bank meldt via de website dat Mijn ING, Mobiel Bankieren en iDeal weer beschikbaar zijn voor gebruik. Rond 23.00 uur zondagavond meldde ABN AMRO al dat alle diensten weer naar behoren functioneerden.

Zowel ING als ABN AMRO werden dit weekeinde geplaagd door DDoS-aanvallen. ABN AMRO werd drie keer getroffen, de ‘laatste’ aanval was zondagavond rond 23.00 uur voorbij. Ook ING werd zondagavond getroffen. Door zo’n aanval kunnen klanten moeilijk of niet gebruik maken van diensten als internetbankieren, mobiel bankieren en iDeal.

Bij een DDoS-aanval wordt een internetsite bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer zodat de server overbelast raakt en de website moeilijk of helemaal niet te bereiken is. Wie er achter de aanvallen zit is niet bekend.