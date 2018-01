Ook Belastingdienst getroffen door DDoS-aanval

Ook de Belastingdienst is maandag getroffen door een DDoS-aanval, bevestigt een woordvoerder. Als gevolg van de aanval is de website van de Belastingdienst vijf tot tien minuten niet bereikbaar geweest, maar inmiddels functioneert alles weer.

Het hoogtepunt van de DDoS-aanval lag volgens de dienst rond 11.30 uur maandagochtend. Na vijf à tien minuten was de site wel weer gewoon bereikbaar. ,,Het was echt een gerichte aanval op onze site, zodat die eruit lag. Er was geen sprake van een aanval op onze interne systemen of iets dergelijks”, lichtte de woordvoerder toe.

Afgelopen weekend werden ABN AMRO en ING al door hackers onder vuur genomen. Ook Rabobank was maandag slachtoffer van een DDoS-aanval. Als gevolg van de aanvallen kunnen klanten niet of moeilijk op de websites of op apps van de banken terecht.

Bij de Belastingdienst weten ze niet of de aanval op hen gerelateerd is aan de aanval op de bankensites. ,,De achtergrond van de aanval wordt onderzocht”, stelt de zegsman.

Bij een DDoS-aanval wordt een internetsite bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer zodat de server overbelast raakt en de website moeilijk of helemaal niet te bereiken is. Wie er achter de aanvallen zit, is niet bekend.