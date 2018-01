Ruim 30 man politie op schietpartij buurthuis

Een team van ruim dertig rechercheurs doet onderzoek naar het schietincident in het Amsterdamse buurthuis afgelopen vrijdagavond. De eerste tips zijn inmiddels binnen met stukjes informatie over wat er zich heeft afgespeeld in de Grote Wittenburgerstraat, liet een politiewoordvoerder weten. In de Dantestraat in Zuidoost komt een passanten- en buurtonderzoek. Hier is de uitgebrande vermoedelijke vluchtauto gevonden.

Door de schietpartij kwam de zeventienjarige Mohammed om het leven. Hij is geen bekende van de politie en het vermoeden bestaat dat hij niet het beoogde doelwit was. De recherche doet hier momenteel nog onderzoek naar. Mogelijk hadden de daders het voorzien op de negentienjarige Gianni, die in zijn nek werd geraakt. Hij is geopereerd en buiten levensgevaar. Deze man, die nog in een ziekenhuis ligt, was in november ook al slachtoffer van een schietpartij. Hij is wel bekend bij politie en justitie.

Een 20-jarige vrouw raakte door het schieten gewond aan haar benen. Ze werkte achter de bar als stagiaire en de politie vermoedt dat zij per ongeluk is geraakt.

De politie wil een tekstkar plaatsen in de Dantestraat met de oproep aan getuigen zich te melden. De daders zijn vermoedelijk gevlucht in een zwarte BMW1. Een auto van dit type werd later op de avond in vlammen aangetroffen in deze straat in een woonwijk in Zuidoost.

De zaak komt de komende dagen aan bod in onder meer Opsporing Verzocht en de lokale opsporingsprogramma’s. De driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie is maandag bijeen voor overleg over het incident, dat veel stof heeft doen opwaaien.