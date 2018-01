Waylon in tweede halve finale songfestival

Waylon vertegenwoordigt ons land in de tweede halve finale van het Eurovisiesongfestival. De loting was maandagmiddag in Lissabon, waar de 63e editie van het liedjesfestijn dit jaar plaatsvindt. De eerste halve finale is op dinsdag 8 mei en de tweede op donderdag 10 mei. De finale volgt op zaterdag 12 mei.

Waylon treedt op in de eerste helft van de tweede halve finale. Het is nog niet bekend met welk liedje de zanger naar Portugal afreist. Dat maakt hij op 10 maart bekend.

Aan het evenement doen dit keer 43 deelnemers mee, van wie er 37 in de voorrondes staan. Waylon neemt het in de tweede halve finale op tegen landen als Rusland, Servië, Denemarken, Australië, Oekraïne en Zweden. In de eerste halve finale is het de beurt aan onder meer Wit-Rusland, Bulgarije, België, IJsland, Ierland en Griekenland. Portugal en de zogenoemde big five, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje en Frankrijk, zijn al verzekerd van een plek in de finale.

Vorig jaar stond OG3NE namens Nederland op het evenement in het Oekraïense Kiev. De zangeressen eindigden als elfde in de finale met het liedje Lights and Shadows. Portugal won met Salvador Sobral voor het eerst het songfestival.

Het is niet de eerste keer dat Waylon meedoet aan het evenement. In In 2014 was hij er met Ilse DeLange in de gelegenheidsformatie The Common Linnets. Met hun liedje Calm After The Storm eindigde het duo toen als tweede, achter Conchita Wurst uit Oostenrijk met het winnende liedje Rise Like A Phoenix.