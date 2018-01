Aanhoudingen in oplichtingszaak middenstanders

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingendienst (FIOD) heeft aanhoudingen verricht in een zaak waarin zeker 170 middenstanders zijn opgelicht. De criminelen deden zich voor als medewerkers van de Belastingdienst en maakten zo meer dan 2,2 miljoen euro buit.

De FIOD heeft in samenwerking met de politie Oost-Nederland zes mannen in de leeftijd tussen 20 en 39 jaar aangehouden en in vijf woningen in Arnhem doorzoekingen gedaan. Daarbij is beslag gelegd op administratie, contant geld in coupures van 500 euro, bankpassen en pincodes van zogenoemde geldezels en een Mercedes. De komende dagen worden nog eens dertig direct betrokken geldezels aangehouden, ruim tweehonderd andere in het onderzoek betrokken geldezels krijgen een ,,niet vrijblijvende uitnodiging” zich te melden.

Geldezels stellen hun bankrekening beschikbaar waardoor criminelen geld kunnen witwassen.

Leden van de criminele bende maakten de gedupeerde middenstanders met een babbeltruc wijs dat er sprake was van belastingschulden en boetes die direct betaald moesten worden. Als ze dat niet deden, zou er beslag gelegd worden. Nog tijdens het telefoongesprek moest het geld worden overgemaakt.

De oplichters gingen zelfs zo ver dat het overgemaakte geld nog tijdens het telefoongesprek contant opgenomen werd door kassiers (handlangers). De bende beschikte zowel over pinpas als over de pincode van de rekeningen van de geldezels. Uit het onderzoek blijkt dat er geldezels zijn bedreigd met een vuurwapen als ze niet meewerkten.