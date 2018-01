Bewoners terug naar beschoten huizen Breda

De bewoonsters van twee begin deze maand beschoten huizen in Breda, mogen vrijdag terugkeren naar hun woning. De burgemeester van de stad had bepaald dat de huizen voor drie maanden werden gesloten, maar de voorzieningenrechter van de rechtbank in Breda haalde dinsdag een streep door dat besluit.

De rechter vindt de maatregel zeer ingrijpend en meent dat de gemeente niet goed heeft aangetoond waarom de sluiting nog steeds noodzakelijk is. De omstandigheden zijn sinds de schietpartij volgens de rechter wezenlijk veranderd.

Enkele dagen na de schietpartijen is de kleinzoon van de bewoonster van het ene huis om het leven gebracht. De broer van de bewoonster in het andere huis is op verdenking hiervan opgepakt. De burgemeester vermoedt dat de drie geweldsincidenten met elkaar samenhangen. Maar hij heeft niet kunnen aantonen dat er een concrete dreiging is tegen de bewoners, aldus de rechter.

De burgemeester heeft nog enkele dagen de tijd om eventueel andere maatregelen bij de woningen in de Ahornstraat en op de Hagehof te treffen, zoals cameratoezicht.