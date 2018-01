Dijkstra verdedigt orgaanwet in Eerste Kamer

Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66) heeft dinsdagavond in de Eerste Kamer veel vragen gekregen over haar voorstel voor een nieuwe vorm van donorregistratie. Met haar wetsvoorstel wil Dijkstra het systeem zo wijzigen dat mensen donor worden als ze daar geen bezwaar tegen maken.

Het plan is omstreden; het werd in de Tweede Kamer met een minimale meerderheid aangenomen. Ook in de senaat waren er veel kritische vragen over de gevolgen van het wetsvoorstel.

Onder anderen Jopie Nooren (PvdA) en Maria Martens (CDA) wilden weten of het plan niet een te grote inbreuk is op het grondwettelijke zelfbeschikkingsrecht. De SGP en de ChristenUnie gaven aan om principiële redenen niet voor het wetsvoorstel te kunnen stemmen. ,,Laten we die Rubicon niet overtrekken’’, riep CU-senator Roel Kuiper zijn collega’s op.

Dijkstra werd ook meerdere keren gevraagd of in het huidige systeem wel alles is gedaan om meer donoren te werven.

PVV-senator Ton Van Kesteren betoogde dat door niet te kiezen mensen in het huidige systeem ook een keuze maken, en dat men het recht op niet-kiezen niet mag worden ontnomen. ,,Het recht om zelf niet te kiezen ontneemt anderen het recht niet te kiezen’’, was Dijkstra’s reactie op deze kritiek. ,,Je kiest er dan voor een ander te laten kiezen, en dat is lastig voor nabestaanden.’’

Net als bij de stemming in de Tweede Kamer zijn de senatoren vrij hun eigen keuze te maken. En net als in de Tweede Kamer wordt het zeer spannend. Veel senatoren hebben naar eigen zeggen nog geen beslissing genomen.