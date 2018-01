Hoofdverdachten drugsactie Trefpunt berecht

Operatie Trefpunt. Het is de verhullende naam voor een van de grootste gerichte politieacties tegen de georganiseerde drugscriminaliteit die ooit in ons land is gedaan. Op 4 april 2016 deden zo’n 1500 medewerkers van politie en justitie invallen in ruim honderd panden en werden er tientallen arrestaties verricht. Het gros van de invallen en aanhoudingen werd gedaan in het zuiden van Nederland. Dinsdag staan de hoofdverdachten van Operatie Trefpunt voor de rechter.

Spil in dit grootscheepse onderzoek was het verhuurbedrijf Party King in het Brabantse Best. Dit partyverhuurbedrijf functioneerde als een fysieke marktplaats waar aanbieders en kopers van synthetische drugs elkaar troffen om afspraken te maken. Deze ontmoetingsplek is geobserveerd en afgeluisterd door de politie. Vandaar dat het Openbaar Ministerie (OM) de actie de naam Operatie Trefpunt meegaf.

De afgelopen jaren bracht het OM al een groot aantal verdachten voor de rechter. Deze verdachten kregen cel- en werkstraffen opgelegd. Dinsdag moeten de drie hoofdverdachten en nog vier andere verdachten zich verantwoorden voor hun aandeel in de drugshandel. Het gaat dan onder anderen om de uitbater van Party King.

De rechtbank in Den Bosch heeft vier dagen voor de zaak uitgetrokken.