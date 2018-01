IDFA heeft nieuwe artistiek directeur

Het International Documentary Festival Amsterdam (IDFA) heeft een nieuwe artistiek directeur. De in Syrië geboren Orwa Nyrabia (1977) is de opvolger van Ally Derks, de oprichter van het festival die na dertig jaar afscheid heeft genomen. Nyrabia is een bekende in de documentairewereld, onder meer als producent en festivaldirecteur.

De nieuwe artistiek directeur begon zijn loopbaan als acteur en journalist en vanaf 2004 produceerde hij onafhankelijke documentaires, waaronder bekende films als Return to Homs, Silvered Water en Syria Self-Portrait. In 2008 richtte hij samen met zijn partner het eerste documentairefestival in Syrië op: DOX BOX. Uit protest tegen de mensenrechtenschendingen in zijn land organiseerde hij in 2012 en 2013 een Global Day for Syria, waarbij steden in de hele wereld Syrische films toonden.

Nyrabia werd in 2012 gearresteerd vanwege zijn politieke activisme. Na zijn vrijlating vluchtte hij het land uit en werkte hij als producent in Egypte en Berlijn. Hij was al eerder betrokken bij het IDFA, onder meer als programmeur en als lid van de festivaljury.