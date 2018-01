Openheid over herkomst stroom verplicht

Elektriciteitsbedrijven moeten voortaan van al hun stroom vertellen hoe die is opgewekt. Nu geldt die verplichting nog alleen voor groene stroom.

De Tweede Kamer drukte de maatregel, voorgesteld door ChristenUnie en D66, door tegen de zin van minister Eric Wiebes van Economische Zaken. Die wees erop dat stroom vaak wordt geïmporteerd en dat dan vaak onduidelijk is waar die vandaan komt. Hij wil de instantie die de herkomst van elektriciteit controleert bovendien meer tijd geven om zich voor te bereiden op extra werk.

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik vindt het ,,bizar” dat ,,vieze energiebedrijven” tot op heden niet transparant hoefden te zijn. ,,Het is klaar met het concurrentievoordeel voor grijze stroombazen.” Consumenten kunnen straks ook zien of voor hun stroom niet mensen in onaanvaardbare omstandigheden moeten werken, vult haar D66-collega Rob Jetten aan. In ouderwetse kolenmijnen bijvoorbeeld.