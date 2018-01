The Post Online nu ook op papier

The Post Online krijgt ook een offlineversie. De papieren uitgave van het medium wordt een ‘verzetskrant’, opgericht ,,in de strijd tegen de aantasting van de VvMU en de VvMV”, waarmee de vrijheid van meningsuiting en vrijheid van meningsvorming wordt bedoeld. Jan Dijkgraaf wordt hoofdredacteur van het medium dat The Post Offline gaat heten.

,,We ruiken momenteel de smerige geur van overheidsbemoeienis met de verspreiding van nieuws en opinie van media en particulieren. Media werken daar, bijvoorbeeld in het geval van Facebook en Twitter, mede door nieuwe wetten vrolijk aan mee”, stelt Dijkgraaf in een verklaring.

Hij noemt de papieren krant ,,een duidelijke middelvinger naar hen die onze vrijheden afpakken en onze privacy schenden”.