Weer problemen met bankieren door DDoS-aanval

Klanten van ING en ABN AMRO hebben dinsdagavond opnieuw moeite gehad om in te loggen via de websites en apps van de banken. Beide banken meldden aan het begin van de avond ongeveer gelijktijdig dat sprake was van een storing. ING heeft vastgesteld dat opnieuw sprake was van een zogeheten DDoS-aanval.

,,Het was een kortstondige DDoS-aanval. Na ongeveer een kwartier waren alle diensten weer beschikbaar”, zegt een woordvoerster van de bank. ABN AMRO heeft zich over de oorzaak nog niet uitgelaten. Bij de bank waren betalingen met iDEAL enige tijd verstoord, meldde de website die de beschikbaarheid van deze betaalwijze continu bijhoudt.

Banken en andere instellingen worden al dagen geplaagd door dit soort internetaanvallen, waarbij een server bewust wordt overbelast en een site slecht bereikbaar wordt.