‘Zaak ronselaars jihad plaatsen in tijd’

De verdenkingen tegen de zes verdachten in het terreuronderzoek ‘Context’ moeten uitdrukkelijk worden geplaatst in de tijd, de jaren 2013 en 2014. In die periode was er nog weinig bekend over de gruwelen die in Syrië zijn gepleegd door organisaties als IS. Ook was er nog geen sprake van aanslagen in Europa die aan IS gelinkt kunnen worden.

Dat betoogde advocaat André Seebregts dinsdag op de eerste dag van het proces in hoger beroep tegen de zes, in het extra beveiligde gerechtsgebouw op Schiphol. Seebregts staat een van de verdachten bij. De zes behoorden volgens justitie tot een groep ronselaars, die jongeren hebben geworven voor de gewapende jihad in Syrië.

Eind 2015 legde de rechtbank in Den Haag de verdachten celstraffen tot zes jaar op. Tot de veroordeelden behoren ook enkele Syriëgangers. Van de in totaal negen zaken dienen er zes in hoger beroep. Het Haagse gerechtshof heeft in totaal 21 dagen uitgetrokken voor het proces.

Seebregts reageerde op een inleiding van aanklager Roger Lambrichts. Die schetste onder meer de opkomst en ondergang van Islamitische Staat, het kalifaat, en de gevolgen die dat heeft gehad voor Nederlandse deelnemers aan de gewapende strijd. Volgens Seebregts kwam het geweld in Syrië destijds vooral voort uit verzet tegen het regime van president Bashar al-Assad.

Lambrichts illustreerde zijn verhaal met onder meer dia’s van een een klein jongetje, dat met een pistool een vastgebonden man executeert. ,,Dat zijn geen beelden uit dit dossier”, zei advocaat Michiel Pestman, raadsman van een andere verdachte. ,,Islamitische Staat bestond toen nog niet.”