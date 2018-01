Aantal griepgevallen loopt flink op

De griepepidemie, waar sinds half december veel Nederlanders last van hebben, breidt zich snel uit. Volgens onderzoeksinstituut Nivel gingen 165 op de 100.000 mensen afgelopen week naar de huisarts met griepachtige klachten. Dat is een forse stijging ten opzichte van de week daarvoor en meer dan in de piekweek van de afgelopen drie seizoenen. Een week eerder ging het om 110 zieken op 100.000 mensen. De week daarvoor waren het er 98.

Als twee weken achter elkaar meer dan 51 op de 100.000 mensen griep hebben, is er officieel sprake van een epidemie. Nederland zit nu voor de zevende week op rij boven deze epidemische grens. Gemiddeld duurt zo’n epidemie ongeveer negen weken, maar vorig jaar hield de griepgolf vijftien weken aan.

Huisartsen zien volgens het Nivel vooral jonge kinderen met griepachtige verschijnselen, maar ook een toenemend aantal schoolkinderen en volwassenen. Ook is er volgens het Nivel sinds drie weken een opvallend stijgend aantal kinderen (vijf tot veertien jaar) met koorts. ,,Bij andere aandoeningen zijn de cijfers passend bij de tijd van het jaar”, stelt het gezondheidsinstituut.

Het Nivel baseert zich op cijfers van 42 huisartsenpraktijken door het land.