‘Beraad met buren over kerncentrales belangrijk’

Samenwerking en afstemming met de buurlanden over nucleaire veiligheid is erg belangrijk. ,,We moeten al het mogelijke doen om incidenten bij kerncentrales met grensoverschrijdende gevolgen te voorkomen”, aldus verantwoordelijk staatssecretaris Stientje van Veldhoven in een eerste reactie op een rapport waaruit blijkt dat de samenwerking met België en Duitsland beter kan.

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid, die het rapport opstelde, kwam ook met aanbevelingen voor verbetering. ,,Zo kunnen we nog beter afstemmen en samenwerken met onze buitenlandse collega’s op het gebied van nucleaire veiligheid”, begrijpt Van Veldhoven. Ze zegt voor de zomer met een reactie van het kabinet te komen.

Ze benadrukt dat ze tijdens haar eerste werkbezoek als staatssecretaris heeft gesproken met inwoners die dicht bij een kerncentrale wonen. Verder had ze daarna contact met haar Belgische collega over beter delen van informatie tussen België en Nederland.