Gorillaz, Kendrick Lamar, The War on Drugs en Dua Lipa staan komende zomer op Lowlands. Dat heeft organisator Mojo bekendgemaakt. Ook Gavin James, Dropkick Murphys en Spinvis zijn van de partij.

Lowlands, dat eigenlijk A Campingflight to Lowlands Paradise heet, duurt drie dagen. Het festivalterrein in Biddinghuizen staat van 17 tot en met 19 augustus in het teken van alternatieve muziek, theater, comedy, literatuur, beeldende kunst en wetenschap.

De kaartverkoop begint op 10 februari.