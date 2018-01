George van Houts lijstduwer Piratenpartij

George van Houts, activist en acteur, wordt lijstduwer van de Piratenpartij Amsterdam. Van Houts maakte de afgelopen jaren maatschappijkritische toneelstukken met theatergroep De Verleiders.

,,Theater en politiek zijn twee hele verschillende dingen voor mij. Ik heb jaren gewacht met deze stap, maar nu wordt het toch echt hoog tijd om zelf verantwoordelijkheid te nemen.”

Naast Van Houts heeft de partij nog drie lijstduwers. Ook anti-corruptiestrijder Doris Voss, auteur en filosoof Clara Stokhof en publicist en uitgever Teun Gautier staan als lijstduwer onderaan de kieslijst.

Jelle de Graaf (28) is de lijsttrekker van de Piratenpartij Amsterdam. Speerpunten van de partij, die internationaal in 60 landen vertegenwoordigd is, zijn voor de Amsterdamse verkiezingen ‘democratie’, ‘burgerrechten’ en ‘de gedeelde stad’.