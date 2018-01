Hof velt oordeel over hulp bij zelfdoding

Het gerechtshof in Den Bosch spreekt zich woensdag uit over de hulp die Albert Heringa gaf bij de zelfgekozen dood van zijn 99-jarige moeder in 2008. De zaak sleept al jaren en kwam al bij de Hoge Raad terecht. Heringa is tot dusver nooit gestraft voor zijn hulp bij de zelfdoding. Hij hielp haar met pillen en mengde die door haar yoghurt.

De Hoge Raad verwees de zaak terug naar het gerechtshof, nu in Den Bosch. De hoogste rechter bepaalde dat het proces over moest, omdat het hof in Arnhem te makkelijk het beroep op een noodsituatie had gehonoreerd.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste in december voor de derde keer een voorwaardelijk celstraf van drie maanden tegen Heringa. Volgens het OM mocht de 75-jarige Heringa zich niet beroepen op overmacht en waren er vanwege de ouderdomsklachten, aandoeningen en de doodswens van zijn moeder aanknopingspunten om een arts te zoeken voor euthanasie. De aanklager in Den Bosch twijfelde niet aan de integere drijfveren van Heringa, maar vond wel dat hij straf verdient omdat hij zijn eigen weg is gegaan.

Heringa vindt dat de strafwet tegen hulp bij zelfdoding is achterhaald. Door zijn optreden is ze menswaardig gestorven, meent hij.

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) zal Heringa woensdag een petitie overhandigen bij het hof. De steunbetuiging aan Heringa kreeg veel bijval met al meer dan achttienduizend reacties.