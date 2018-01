Politie grijpt in bij protest Koerden Utrecht

De politie heeft woensdagavond ingegrepen in het station Utrecht Centraal tijdens een demonstratie van ongeveer zeventig Koerden die protesteerden tegen de Turkse aanval in de Noord-Syrische regio Afrin tegen Koerdische milities. De Koerden hielden een protestdemonstratie in de stationshal. Veertig Turkse tegenstanders lieten daar tegengeluid horen, zei een woordvoerster van de politie.

Dit leidde tot een confrontatie tussen beide groepen, waarop de politie ingreep. De politie zette onder meer honden en de bereden politie in om de twee groepen te scheiden. Op last van de politie werd de deur van de stationshal aan de zijde van de Jaarbeurs enige tijd gesloten om de tegendemonstranten buiten de deur te houden.

De Koerdische demonstranten werden in bussen naar rustiger locaties in de stad gebracht om ze ,,uit de hectiek” te halen, aldus woordvoerster. Er vielen geen gewonden. Een persoon is aangehouden, omdat hij zich niet kon identificeren.

Het treinverkeer heeft geen hinder ondervonden, zei een woordvoerder van de NS. Volgens hem konden reizigers wel bij de treinen komen, maar moesten ze omlopen, omdat de deur aan de zijde van de Jaarbeurs een tijd dicht was.