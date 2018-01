Schadeloket aardbevingsschade 19 maart open

Bewoners in het aardbevingsgebied kunnen vanaf 19 maart terecht bij één loket voor de volledige afhandeling van schade aan huizen en gebouwen als gevolg van de gaswinning in Groningen. Dat staat in het Protocol mijnbouwschade Groningen waarover de provinciale en gemeentelijke bestuurders in Groningen overeenstemming hebben bereikt met het kabinet.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat en Groningse bestuurders lichtten woensdagmiddag op het provinciehuis de nieuwe regels toe voor de afhandeling van schade door de gaswinning in Groningen.

Belangrijk is dat er niet meer een geografische begrenzing is van het bevingsgebied. Ook is het ‘bewijsvermoeden’ bij een schademelding het uitgangspunt. Dat houdt in dat als er een vermoeden van verband is tussen schade en een beving, dat de schade dan wordt vergoed.

Voor de afhandeling wordt de Tijdelijke commissie mijnbouwschade Groningen ingesteld. Die beslist onafhankelijk van de NAM en de overheid over de oorzaak van de schade en de schadevergoeding. Wie het daar niet mee eens is kan een eigen deskundige inschakelen voor een contra-expertise.

Behalve nieuwe schades gaat de commissie ook alle schademeldingen afhandelen die sinds 31 maart 2017 zijn ingediend. Dat zijn er inmiddels al zo’n 8000. Daarnaast krijgen de openstaande schademeldingen van vóór 31 maart 2017 een passende oplossing aangeboden, zo is overeengekomen. Daar gaat het om zo’n 6000 schademeldingen.

,,De Groningers hoeven het gevecht met de NAM niet meer aan te gaan”, zegt Wiebes ,,We zaten te veel vast in oud denken en dit is een fundamentele stap”, zegt Wiebes. De minister benadrukt dat de Groningers met het nieuwe loket recht wordt aangedaan. ,,Daar hebben we de NAM niet voor nodig. Ik regel aan de achterkant wel de financiering.”