‘Vertaal OVV-rapport in Frans en Duits’

Vertaal niet alleen de samenvatting van het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) in het Frans en het Duits, maar het hele rapport over de gezamenlijke aanpak van een kernramp. Die aanbeveling doet de Limburgse gouverneur Theo Bovens in een reactie op de publicatie van het rapport. Alles vertalen is beter, want ,,dan kan het rapport mede dienen voor overleg met de Duitse en Waalse buren van Nederland”, aldus Bovens woensdag.

De Limburgse gouverneur zegt blij te zijn dat ,,de in Limburg heersende zorgen in het rapport goed terug te vinden zijn”. Hij wees de onderzoeksraad op de verschillen in aanpak van België, Duitsland en Nederland. Hij denkt dat het rapport voldoende handvatten geeft om de samenwerking over de grenzen heen bij een nucleair ongeval te verbeteren. Bovens hoopt dat de aanbevelingen in het rapport leiden tot een goede communicatie richting de Limburgse bevolking.