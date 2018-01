Zeven tips over schietincident buurtcentrum

Naar aanleiding van een item in Opsporing Verzocht heeft de politie zeven tips binnengekregen over het schietincident in een buurthuis op de Grote Wittenburgerstraat in Amsterdam. De zeventienjarige stagiair Mohammed Bouchikhi kwam daarbij om het leven.

De zaak komt ook nog aan de orde in een lokaal en een regionaal opsporingsprogramma, Bureau 020 op AT5 en Bureau NH op NH Nieuws. Een politiewoordvoerder hoopt dat die uitzendingen nog meer tips zullen opleveren.

Mohammed was geen bekende van de politie. De politie vermoedt dat de gemaskerde schutters het hadden voorzien op Gianni L., een negentienjarige jongen die bij het schietincident in zijn nek werd geraakt. Hij was al eerder slachtoffer van een schietpartij. Naast L. raakte een stagiaire van twintig gewond aan haar benen.

Familie en vrienden van Mohammed houden eind volgende maand een stille tocht voor hem.