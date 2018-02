Advies: verlaag gaswinning naar 12 miljard kuub

De gaswinning in Groningen moet zo snel mogelijk worden verlaagd van de huidige 21,6 miljard kubieke meter naar 12 miljard kubieke meter omwille van de veiligheid van de Groningers. Dat adviseert het Staatstoezicht op de Mijnen. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) moet uiteindelijk de knoop doorhakken.

Directe aanleiding voor het advies is de aardbeving in Zeerijp van 8 januari. Dat was de zwaarste in vijf jaar.

De toezichthouder adviseert meteen een aantal winlocaties te sluiten: Ten Post, Overschild, De Paauwen, ’t Zand en Leermens, de zogenoemde Loppersumclusters.

Daarnaast moeten de schommelingen in het cluster Bierum worden beperkt tot maximaal 20 procent. Als dat percentage hoger ligt kan dat weer doorwerken in het Loppersumcluster en daar nieuwe bevingen veroorzaken.

Het SodM benadrukt dat nog steeds niet goed te voorspellen valt ,,bij welk niveau van winning welke bevingen zich voordoen’’. Daarom kiest de toezichthouder ervoor ,,aan de veilige kant’’ te gaan zitten, zegt inspecteur generaal Theodor Kockelkoren.

Wiebes is nu aan zet. In het regeerakkoord staat dat de gaswinning de komende jaren naar 20 miljard kubieke meter wordt verlaagd, maar de minister gaf eerder al aan verder te willen gaan.

Of hij het advies van 12 miljard kubieke meter overneemt is nog de vraag. Het SodM heeft bij het opstellen van zijn advies alleen gekeken naar het aspect veiligheid. De minister moet ook rekening houden met de zogenoemde leveringszekerheid.