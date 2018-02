Den Haag laat 2 tractoren toe bij Hofvijver

De Groningse boeren mogen met twee tractoren van het Malieveld naar de Hofvijver. Dit ter ondersteuning van de demonstratie die ze donderdagmiddag rond het Tweede Kamergebouw willen houden. Pauline Krikke, de burgemeester van Den Haag heeft dit besloten na overleg met de organisatie van de demonstratie.

De diepladers met zo’n twintig tractoren mogen op de verharde delen van het Malieveld worden opgesteld. Op twee na mogen ze niet worden afgeladen, aldus de gemeente. Behalve de diepladers zijn ook enkele bussen met demonstranten meegereisd naar Den Haag.

Aanvankelijk wilden de Groningers met alle dertig trekkers naar het Binnenhof. Ze wilden hun stem laten horen kort voor een hoorzitting in de Kamer over de afhandeling van de aardbevingsschade. De gemeente Den Haag vond dat het gebied rond het Binnenhof met z’n straatjes en pleinen zich niet leent voor tientallen rijdende tractoren. ,,De veiligheid en openbare orde kunnen dan onvoldoende worden gegarandeerd.”

Het protest van de boeren richt zich tegen ,,het ontbreken van adequate schadecompensatie”. De boeren zeggen forse schades te hebben geleden aan onder meer gebouwen, aan land en drainagesystemen. ,,Deze schades worden onvoldoende gewaardeerd in het woensdag gepresenteerde schadeprotocol, terwijl deze schades oplopen tot in de tonnen, zo niet miljoenen euro’s”, aldus de Nederlandse Melkveehouders Vakbond die het protest ondersteunt.

In de hoorzitting van donderdag in de Kamer worden Shell, ExxonMobil en de NAM gehoord over de de financiële garanties van de NAM.