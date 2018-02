Den Haag verbiedt protest met tractoren

De gemeente Den Haag heeft de demonstratieve optocht van Groningse boeren met dertig tractoren donderdagmiddag in Den Haag verboden. ,,Door het ontbreken van heldere afspraken voor een veilig verloop en om wanordelijkheden en verkeerschaos in het centrum van Den Haag te voorkomen, is besloten de vrachtwagens met tractoren niet de stad in te laten rijden”, aldus de gemeente.

De boeren zijn van Groningen onderweg naar het Malieveld waar de tractoren van diepladers worden gereden. De bedoeling was om daarna met de trekkers te rijden naar het Binnenhof. Dat mag niet. Wel mogen de demonstranten te voet naar het gebouw van de Tweede Kamer.