Discolegende Nile Rodgers op North Sea Jazz

Disco- en funklegende Nile Rodgers, Earth Wind and Fire en The O’Jays treden op tijdens het North Sea Jazz Festival op 13, 14 en 15 juli in Rotterdam Ahoy.

De festivalorganisatie maakte donderdag de eerste namen bekend van de 43e editie van het grootste indoor jazzfestival ter wereld. Een van hen is soulzanger en rijzende R&B-ster Khalid. Ook voor het eerst op NSJ is de legendarische Philly-soulgroep The O’Jays.

In de categorie jazzlegendes en nu-jazz zijn onder anderen Pharoah Sanders, Carla Bley, Marcus Miller, John Scofield, John Medeski, Joshua Redman, Christian Scott, Robert Glasper en het Vijay Iyer Sextet geboekt. Gregory Porter presenteert zijn project rond de legendarische Nat King Cole samen met Metropole Orkest.

Verder zijn te verwachten Ibeyi, het Frans-Cubaans duo met de tweelingzusjes Lisa-Kaindé Diaz en Naomi Diaz en de soulzanger Moses Sumney.