Gasunie: op korte termijn niet minder gas

De gaswinning in Groningen kan niet dit jaar al fors worden teruggeschroefd. Dan zouden klanten in de kou komen te staan, stelt de Gasunie, die het gasnetwerk beheert. Toezichthouder SodM adviseert dat de gaskraan in het belang van de veiligheid van de Groningers een heel stuk verder dicht moet.

Als de gaswinning mag schommelen en er in koude winters meer uit de bodem mag worden gehaald dan in zachte, dan kan de gaskraan volgens de Gasunie mogelijk wel verder dicht. In zachte winters hoeft slechts tot 14 miljard kuub worden gewonnen, in een extreem koude winter zal nog 27 miljard kuub nodig zijn. Tot dusver geldt het devies om schommelingen in de winning zo veel mogelijk te vermijden, omdat die op zichzelf ook al tot nieuwe aardbevingen zouden kunnen leiden.

Dit jaar kan aan de 21 miljard kuub die het kabinet aanhoudt niet veel veranderen, stelt de Gasunie. Tussen 19,5 miljard en 21 miljard kuub zou zeker nodig zijn. Volgens het SodM moet de gaswinning terug naar 12 miljard kuub om de veiligheid niet in gevaar te brengen.

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken moet beslissen hoever hij het Groningse gaswinningsgebied kan ontzien zonder gasafnemers in al te grote problemen te brengen. De Tweede Kamer hamert erop dat de veiligheid van de Groningers voorop moet staan.

Het grootste deel van de gaswinning rond het zwaargetroffen Loppersum kan sowieso worden stopgezet, oordeelt de Gasunie.