Groningse boeren trekken op naar Den Haag

Dertig tractoren op diepladers zijn donderdagochtend vanuit het Groningse dorp Garsthuizen vertrokken naar Den Haag. In hun kielzog drie bussen vol boeren en sympathisanten. De Groningers gaan donderdagmiddag in Den Haag demonstreren tegen de afhandeling van de aardbevingsschade. Daarover vindt in de Tweede Kamer een hoorzitting plaats.

De demonstrerende agrariërs eisen van Shell dat het olie- en gasbedrijf financiële verantwoordelijkheid neemt voor de bevingsschade door gaswinning. De boeren willen die garanties zwart op wit zien. Shell is voor de helft eigenaar van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). In het weekeinde kwamen berichten naar buiten dat Shell een eerdere aansprakelijkheidsverklaring zou hebben ingetrokken. Het Nederlands-Britse bedrijf haastte zich te verklaren dat het de NAM zal blijven steunen en bereid te zijn daar garanties voor af te geven.

De Tweede Kamer wil daarover zekerheid.

De boeren verzamelen zich op het Malieveld en trekken daarna met hun tractoren naar het Binnenhof, gevolgd door een kleine honderd fakkeldragers. Volgens een woordvoerder van de boeren is er officieel nog geen vergunning voor de demonstratieve tocht.