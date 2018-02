Ministers horen Groningse boer aan in tractor

De ministers Eric Wiebes (Economische Zaken) en Carola Schouten (Landbouw) zijn op het Malieveld in Den Haag kort in gesprek gegaan met protesterende Groningse boeren. De ministers klommen even in een van de tractoren waarmee de agrariërs naar de Hofstad waren gekomen.

Op de achtergrond scandeerden andere demonstranten ,,Wiebes gas terug”. De betogers zijn naar Den Haag gekomen om hun onvrede over de gaswinning te uiten. De nieuwe afspraken over schade-afhandeling vinden ze niet voldoende.

,,We gaan nu rustig praten. Alle schade komt aan de orde. We kunnen niet heksen”, zei Wiebes, die over het gaswinningsdossier gaat.

Terwijl sommige boeren riepen om het uitroepen van de ,,republiek Groningen”, zei een van hen tegen de ministers dat hij de Nederlandse vlag van zijn boerderij heeft gehaald. ,,Die hang ik pas weer op als alles eerlijk is geregeld.”

Na het korte onderhoud reden twee tractoren, een met Groningse vlag erop, door richting het Binnenhof. De overige circa twintig tractoren moesten blijven staan, omdat de gemeente Den Haag het niet verantwoord vond de hele stoet naar het parlement te laten rijden.