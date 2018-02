Scholte moet beslag op postkantoor opheffen

Kunstenaar Rob Scholte moet het beslag opheffen dat hij heeft gelegd op het voormalige postkantoor in Den Helder, waar hij een museum heeft ondergebracht. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland bepaald. Scholte gaat in hoger beroep tegen deze uitspraak.

Scholte wilde met het beslag voorkomen dat Den Helder het aan een ander aanbiedt. Maar de rechter in kort geding vindt dat niet aannemelijk is gemaakt dat er tussen de gemeente en Scholte een (koop)overeenkomst is gesloten die de kunstenaar recht geeft op het pand. De onduidelijkheid over de eventuele koopovereenkomst is ook de inzet van een bodemprocedure, die nog enige tijd in beslag zal nemen.

Scholte kreeg een deel van het oude postkantoor bijna tien jaar geleden in bruikleen van de gemeente, die er nu van af wil. Omdat het volgens haar niet lukte om het met Scholte eens te worden over de verkoop van het pand, zegde Den Helder afgelopen zomer de gebruiksovereenkomsten met de kunstenaar op.