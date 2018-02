SGP juicht vrouw op lijst nog niet toe

De SGP juicht nog altijd niet toe dat er vrouwen voor de christelijke partij op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen staan. Partijvoorzitter Maarten van Leeuwen benadrukt dan ook dat felicitaties aan de Amsterdamse SGP-lijsttrekster Paula Schot ,,niet afkomstig waren van het hoofdbestuur”.

Van Leeuwen doet dat in partijblad De Banier. In het commentaar herhaalt hij het SGP-standpunt. Dat houdt in dat de partij sinds een uitspraak van de Hoge Raad vrouwelijke kandidaten niet uitsluit, maar nog steeds vindt en uitdraagt dat mannen en vrouwen een andere ,,roeping en verantwoordelijkheid” hebben ,,ten aanzien van het regeerambt”.

Bij de vorige raadsverkiezingen in 2014 was Lilian Janse in Vlissingen de eerste vrouw ooit die een zetel behaalde voor de SGP.