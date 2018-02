SodM presenteert advies gaswinning Groningen

Hoe moet het verder met de gaswinning in Groningen, na de zware aardbeving van 8 januari bij Zeerijp? Dat is donderdag de grote vraag. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) komt met zijn advies aan minister Eric Wiebes (Economische Zaken) over de veiligheid in het gebied. Verwacht wordt dat het SodM een flinke verlaging van de gaswinning zal adviseren. Wiebes moet uiteindelijk de knoop doorhakken.

Met een kracht van 3,4 was de beving bij Zeerijp de zwaarste in vijf jaar. Het SodM liet eerder al weten dat voor het advies enkel naar de veiligheid van de Groningers wordt gekeken. Wiebes zal de afweging moeten maken tussen de veiligheid enerzijds en de leveringszekerheid van gas anderzijds.

Na de beving bij Zeerijp riep het SodM code rood uit. Voor deze codering worden een aantal factoren gemeten, waaronder de aardbevingsdichtheid. Om die weer op het niveau van code groen te krijgen moet de gaswinning met zo’n 50 procent omlaag, schreef de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zelf onlangs in een brief aan het SodM. De NAM heeft wel stevige kritiek geuit op de wijze waarop het SodM nu code groen als enige acceptabele veiligheidsniveau hanteert.

In de Tweede Kamer wordt donderdag een hoorzitting gehouden met afgevaardigden van de NAM en diens eigenaren, Shell en ExxonMobil. Kamerleden zijn woedend dat Shell schadeclaims zou willen ontduiken. De baas van de NAM noemde dat ,,onzin”.