Tandartsen in actie tegen borende hygiënisten

Alle ongeveer 9000 tandartsen van Nederland krijgen donderdag een oproep in de bus om stagiaires mondhygiëne niet langer te leren hoe ze met name gaatjes moeten boren. Die komt van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) en is een reactie op de plannen van minister Bruno Bruins (Medische Zorg) om mondhygiënisten de zelfstandige bevoegdheid te geven om onder meer te boren. De hygiënisten mogen nu alleen boren onder leiding van een tandarts, zodat die kan ingrijpen.

Als de minister genoemde bevoegdheid wil geven, moet hij zelf maar lessen organiseren, vindt de associatie, die faliekant tegen is. ,,We beseffen dat onze actie pijnlijk is, omdat we hiermee een gewaardeerde beroepsgroep en tevens onze toekomstige collega’s raken, maar de tijd van diplomatie is voorbij: tandartsen kunnen hier niet langer aan meewerken”, aldus Jan Willem Vaartjes, voorzitter van de ANT.

De tandartsen stonden vorige week al op de achterste benen door het experiment dat Bruins voorstelt, omdat ze het ondoordacht en riskant vinden. Als tandartsen straks niet langer de controle hebben over de patiëntveiligheid, maar wel met calamiteiten worden geconfronteerd, is het voor de ANT niet langer te verantwoorden om mondhygiënisten bepaalde handelingen aan te leren.

,,Samenwerking tussen mondhygiënisten, tandartsen en assistenten in één praktijk is juist een belangrijke voorwaarde voor goede, veilige en efficiënte zorg”, zegt Vaartjes. ,,Nu de overheid zo weinig geeft om de patiëntveiligheid en geen respect toont voor wat patiënten zelf willen, kunnen wij niet anders dan stoppen om daaraan mee te werken.”

De ANT denkt dat de actiebereidheid groot zal zijn. Stagiaires blijven wel gewoon welkom voor het leren van andere handelingen. De actie gaat net zo lang duren tot er van de plannen wordt afgezien, als het aan de ANT ligt.