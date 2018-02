‘Tihange gevaarlijker dan gedacht’

Het veiligheidsrisico van de kerncentrale in Tihange (België) is veel groter dan gedacht. Volgens de Duitse zenders ARD en WDR hebben zich tussen 2013 en 2015 acht zogenoemde precursor-gevallen voorgedaan in reactor Tihange-1. Dat zijn voorvallen die hadden kunnen leiden tot ernstige schade aan de reactor en tot kernsmelting.

Beide zenders publiceren hierover donderdag in hun magazine Monitor. Ze zeggen zich te baseren op een document van de Belgische nucleaire waakhond FANC. Tot nog toe stonden alleen de reactoren Tihange-2 en Doel-3 bekend als riskant. Dit vanwege de vele duizenden haarscheurtjes in deze reactoren. Nu blijken zich volgens de Duitse media ook bij Tihange-1 incidenten te hebben voorgedaan.

FANC heeft in een reactie aan Monitor en de WDR laten weten niettemin in te staan voor de veiligheid van de reactor.