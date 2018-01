Bij een brand in een portiekwoning aan de Van Linschotenlaan in Hilversum zijn twee mensen gewond geraakt. Een van de slachtoffers is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht, meldt de brandweer.

De brand woedde op de eerste etage. Het wooncomplex moest worden ontruimd, maar inmiddels zijn de woningen weer vrijgegeven en kunnen de bewoners naar huis. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend.