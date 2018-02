Als het door D66 voorgestelde donorsysteem wordt ingevoerd kunnen nabestaanden net als nu altijd nog orgaandonatie tegenhouden. Dat ook als de overledene bij leven heeft aangegeven donor te willen zijn of er geen bezwaar tegen heeft gemaakt.

Dat schrijft Tweede Kamerlid en initiatiefnemer Pia Dijkstra in een brief aan de Eerste Kamer. De senaat had Dijkstra om opheldering gevraagd, na een debat van ruim twaalf uur eerder deze week.