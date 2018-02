Doodgeschoten Mohammed in Marokko begraven

Onder veel belangstelling is de zeventienjarige Amsterdammer Mohammed in de Marokkaanse stad Berkane begraven. De uitvaartceremonie voor Mohammed, die vorige week in Amsterdam werd doodgeschoten, begon in een moskee. Vandaar ging het in optocht door de straten van Berkane naar de begraafplaats, waar de teraardebestelling was. De imam sprak hierbij een kort gebed uit.

Enkele honderden mensen woonden de plechtigheid bij. Onder hen was de burgemeester van Berkane, die met de vader van Mohammed sprak. Ook ongeveer zeventig mensen uit Nederland, waaronder ruim twintig vrienden van Mohammed, waren naar Marokko gereisd om bij de uitvaart te zijn. De uitvaartceremonie volgde op het reguliere vrijdaggebed en na de preek van de imam.

Mohammed Bouchikhi werd een week geleden per ongeluk doodgeschoten in een buurthuis in de Amsterdamse wijk Wittenburg, waar hij stage liep. De schutters hadden het waarschijnlijk voorzien op een ander slachtoffer, de negentienjarige Gianni L.. Hij raakte gewond. Een twintigjarige stagiaire raakte gewond aan haar benen.

Woensdag was er een herdenkingsdienst in de Amsterdamse Nasr-moskee.