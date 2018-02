‘Geen aanpassing nodig aan cv-ketel thuis’

Nederlandse huishoudens hoeven hun cv-ketel of andere installatie niet aan te passen, nu minister Eric Wiebes (Economische Zaken) heeft beloofd de gaskraan in Groningen geleidelijk dicht te draaien. Leveringen van Nederlandse gas aan huishoudens zijn voorlopig gegarandeerd.

Wiebes wil zo snel mogelijk de gaswinning in Groningen verlagen. Mogelijk worden in de toekomst eventuele tekorten aangevuld met buitenlands gas, waar de doorsnee ketel niet geschikt voor is. Maar huishoudens hoeven daar dus nu niet voor te vrezen.

Het ombouwen van huis-tuin-en-keukeninstallaties zou ook een dure en ingrijpende exercitie zijn. Wiebes heeft besloten huishoudens voorlopig te ontzien. Daarmee is niet gezegd dat aanpassingen in de toekomst niet nodig zullen zijn. Een ingreep nu zou volgens kenners te vergelijken zijn met de ingrepen vorige eeuw, toen huishoudens massaal werden aangesloten op het gasnet.

Qua leveringen zullen eerst de export en de industrie er volgens de Gasunie aan moeten geloven. Ook ligt er nog een mogelijkheid op tafel om via een te bouwen installatie buitenlands gas geschikt te maken voor de Nederlandse markt. Met de bouw van een stikstofinstallatie is een bedrag van zeker 500 miljoen euro gemoeid. De vraag is of Wiebes dat te duur vindt of niet.

Volgens UNETO-VNI zijn veel nieuwe cv-ketels overigens al beter geschikt voor buitenlands gas. De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel ziet bovendien een toenemende vraag naar alternatieven voor gas als warmtepompen, zonnepanelen en andere duurzame voorzieningen.

Ook de Gasunie meent dat het consumenten vrij staat om het gasverbruik alvast terug te schroeven.