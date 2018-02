De weersverwachting van lage temperaturen geeft voorzichtige hoop dat natuurijsschaatsers volgende week aan de bak kunnen. IJsclubs reageren nog terughoudend: eerst zien en dan geloven. Zo wil Harry Eijerkamp van IJsclub Terwolde (Gelderland) nog niet te hard van stapel lopen: ,,De linkerschaats mag uit het vet, hopelijk de rechter aan het einde van de week ook.”

De Haastrechtse IJsclub (Zuid-Holland) laat zaterdag het weiland al onder water lopen. ,,We verwachten volgende week op de kleine baan wel te kunnen schaatsen, of het ook op de grote baan gaat lukken is aan moeder natuur”, aldus Cees van der Stad, penningmeester van de club.

Egbert Knol van de IJsvereniging in Leek (Groningen) ziet het voor komende week nog niet gebeuren. Maar ,,laten we allemaal duimen dat we volgend weekend kunnen schaatsen”.

De Drunense IJsclub (Noord-Brabant) heeft goede hoop en laat begin volgende week de zeecontainer met koek-en-zopie naar de ijsbaan vervoeren. Voorzitter Bert van Hemert vindt het wel tijd worden voor flink wat vorst. ,,We hebben al vijf jaar niet kunnen schaatsen.”

Volgens weerman Piet Paulusma is de kans vrij groot dat volgende week in ons land de eerste marathon op natuurijs wordt geschaatst. Met een aantal nachten flink matige vorst, van min 5 tot min 8 graden, en overdag temperaturen rond het nulpunt, wordt het echt winter. De weerman denkt dat het winterse weer tot volgende week vrijdag of zaterdag aanhoudt.

Marktplaats is door alle verwachtingen ,,de handelsgeest van Nederland aangewakkerd”. Binnen een dag hebben verkopers van schaatsen ruim duizend advertenties geplaatst. Noren zijn veruit het populairst, daarna komen de ijshockeyschaatsen. Op de derde plek staan kunstschaatsen. Ook wordt meer dan normaal op advertenties van schaatsen gezocht, maar de woordvoerster kan nog geen exacte cijfers geven.