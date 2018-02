Minister Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) is zondag aanwezig bij de mannenwedstrijd van het WK veldrijden in Valkenburg. Het wereldkampioenschap vindt voor de achtste keer plaats in Nederland.

De bewindsman noemt het ,,prachtig dat er weer een groot sportevenement in Nederland plaatsvindt”.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een bijdrage van 250.000 euro verleend voor de organisatie van het sportevenement.