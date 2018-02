Rubiks Kubus mag niet zomaar nagemaakt

De bekende Rubiks Kubus mag niet zomaar worden nagemaakt. Het speelgoed met de kleuren is namelijk beschermd. Maar de vorm van de kubus is dat niet, dus blokken met andere plaatjes mogen wel. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. De zaak speelt al jaren.

De Rubiks Kubus bestaat uit zes gekleurde kanten met elk negen vakjes. Het spel is in 1974 ontworpen door de Hongaar Ernő Rubik. Wereldwijd zijn er 350 miljoen exemplaren verkocht. Het Nederlandse bedrijf Beckx, een handelaar in cadeauartikelen, verkoopt ook zulke draaikubussen. Rubik vond dat schending van zijn auteursrechten en eiste een verkoopverbod. Beckx stelde juist dat de oorspronkelijke kubussen helemaal niet beschermd zijn.

Een van kubussen van Beckx is de Magic Cube. Die bestaat ook uit gekleurde vlakken, die moeten worden gedraaid, net als de kubus van Rubik. De rechter heeft nu besloten om de Magic Cube te verbieden. Al die kubussen moeten worden teruggeroepen en vernietigd. Andere speelkubussen van Beckx zijn de Kama Sutra Cube (met seksplaatjes), de Pink Cube (met roze vlakken) en de Sudoku Cube (met cijfers voor een sudokupuzzel). Die mogen wel. De kubusvorm is weliswaar hetzelfde, maar het uiterlijk niet.