Baudet: aangifte wegens smaad en laster

Thierry Baudet, voorman van Forum voor Democratie (FvD), heeft aangifte gedaan tegen minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). Hij beticht haar van smaad en laster.

Aanleiding voor de aangifte is de lezing die Ollongren vrijdag in Nijmegen hield en waarin zij Baudet beschuldigde van het betrekken van ras in het politieke debat. Ze verwees naar een omstreden uitspraak van zijn Amsterdamse partijgenoot Yernaz Ramautarsing. Die zou ooit in een interview hebben gezegd dat Nederlanders met een donkere huidskleur minder intelligent zouden zijn dan andere rassen. In een debat met Femke Halsema weigerde Baudet afgelopen week afstand te nemen van die uitspraak. Volgens Olllongren gaat FvD verder waar de PVV ophoudt.

Baudet wees alle beschuldigingen van racisme en discriminatie van de hand. ,,Racisme is het beoordelen van mensen op hun uiterlijk en afkomst en dat doen wij op geen enkele wijze en we verwerpen dat ten stelligste. Wij staan voor een open, tolerant, democratisch Nederland waar individuele eigenschappen bepalend zijn en niet ras, sociale klasse, huidskleur, geslacht of seksuele geaardheid”, aldus de FvD-leider. Volgens hem maakt de minister zich met haar ,,lasterlijke uitspraken” schuldig aan ,,demonisering van een volksvertegenwoordiger”.

Ollongren liet in een reactie weten dat Baudet uiteraard vrij is om aangifte toen, maar ze had het logischer gevonden dat hij het politieke debat zou aangaan. Volgens haar woordvoerder heeft zij in de lezing vooral willen stilstaan bij het belang van artikel 1 van de Grondwet, waarin discriminatie op welke grond dan ook wordt verboden.