De brandweer heeft in Schiedam vier mensen uit een portiekflat gered. Aan de Baan woedde korte tijd brand in een keuken in een van de woningen. Daarbij kwam veel rook vrij.

Een aantal bewoners kon zelf niet meer naar buiten en moest met een hoogwerker worden bevrijd, meldt de brandweer. Sommigen zijn ter plaatse door ambulancepersoneel nagekeken op het inademen van rook.