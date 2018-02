Chris Keulen wint Zilveren Camera

Fotograaf Chris Keulen heeft de Zilveren Camera 2017 gewonnen, de prijs voor de beste persfoto van het jaar. Hij wint de prijs voor de serie Kwetsbare liefde, over een man die thuis in Limburg zorgt voor zijn al jaren dementerende vrouw. De prijs werd hem overhandigd in Museum Hilversum.

Met de toekenning van de Zilveren Camera eert de jury ,,de toewijding van de fotograaf bij het maken van dit verhaal en de fotografische kwaliteit ervan, zowel op beeldniveau als bij de samenstelling van de serie’’. Ook bekroonde de jury het maatschappelijk belang van het verhaal: ouder worden en de daarbij horende lichamelijke en geestelijke aftakeling en de vrijheid keuzes te maken over hoe je je leven inricht, al dan niet ingegeven door het beeld dat je hebt van de zorg in een instelling. ,,Het feit dat er juist afgelopen jaar een verhitte maatschappelijke discussie plaatsvond over ouderenzorg, maakt deze serie ook journalistiek zeer relevant.’’

Keulen (1959) werkt sinds 1995 voor NRC Handelsblad en steekt vooral tijd in langlopende projecten. Hij won eerder twee prijzen bij World Press Photo en elf prijzen bij de Zilveren Camera.

Sanne de Wilde won de prijs voor vernieuwende fotojournalistiek met haar fotodocumentaire The island of the colorblind. Selma van der Bijl ging naar huis met de Paul Peters Fotoprijs, de prijs voor sociaal geëngageerde fotografie, met haar serie Geluk(t).

De prijsuitreiking vond plaats in Museum Hilversum. De Zilveren Camera is voor de 69e keer uitgereikt. De genomineerde en winnende foto’s zijn tot en met 25 maart te zien in Museum Hilversum.