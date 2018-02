Dokter kan hartfilmpje maken met mobiel

Ruim 1100 huisartsen kunnen binnenkort hartfilmpjes maken met hun smartphone of tablet. Met een speciale app kunnen ze het filmpje maken, terwijl een cardioloog via een beveiligde verbinding meekijkt en helpt bij het stellen van een diagnose.

De app CardioSecur wordt gelanceerd door KPN. Hij is in eerste instantie voor artsen die al klant zijn, maar zal later voor alle huisartsen beschikbaar worden. De app kan in de huisartsenpraktijk worden gebruikt maar ook bij patiënten thuis, wat hun veel (reis)tijd en geld kan schelen.

Een ander voordeel is volgens het telecombedrijf dat mobiele hartfilmpjes voor zorgverzekeraars een stuk goedkoper zijn dan de filmpjes die in het ziekenhuis worden gemaakt. De mobiele filmpjes worden gewoon vergoed.

Een hartfilmpje of elektrocardiogram (ECG) laat de elektrische signalen van het hart zien in een grafiek. Volgens de Hartstichting zijn er in Nederland meer dan 1 miljoen hart- en vaatpatiënten.