Nederland in Europese top met internet

Vrijwel elke Nederlander heeft thuis een internetaansluiting. Vorig jaar had 98 procent van de huishoudens thuis internet, meer dan alle andere landen in de Europese Unie. Ook is er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geen land waar zo veel mensen mobiel internet hebben.

Nederland wordt op de hielen gezeten door Luxemburg en Denemarken, waar 97 procent thuis het internet op kan. Binnen de EU heeft gemiddeld 87 procent een internetverbinding in huis. Bulgarije is met 67 procent hekkensluiter.

In Nederland heeft 87 procent van de mensen een eigen mobiele internetverbinding. Het gaat vooral om smartphones, maar ook om laptops en tablets. In 2012 had nog maar iets meer dan de helft van de Nederlanders mobiel internet.