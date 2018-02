Satudarah-kopstuk opgepakt in Oostenrijk

De Oostenrijkse politie heeft in samenwerking met de Nederlandse politie Satudarah-kopstuk Michel Boer tijdens zijn wintersportvakantie in het ski-oord Gerlos gearresteerd. Boer, een van de oprichters van de motorclub, stond sinds 10 oktober op de nationale opsporingslijst. Hij werd vrijdagmiddag opgepakt.

Samen met drie andere kopstukken verdenkt de politie hem ervan leiding te geven aan een criminele organisatie die zich schuldig heeft gemaakt aan afpersing, geweld, wapenbezit en drugshandel. De drie anderen werden eind september al aangehouden.

Michel Boer was toen niet op zijn verwachte verblijfplaats en had via zijn advocaat aan de politie laten weten dat hij niet van plan was om zich over te geven.