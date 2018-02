Door een brand in een opvang voor daklozen in Leiden is een man gewond geraakt. De brand woedde kort in een kamer van de opvang aan het Morspad. De opvang met plek voor 28 mensen is ontruimd.

Er is veel rookschade. 23 bewoners moeten de nacht elders doorbrengen en zijn door medewerkers van het Rode Kruis naar die andere locatie gebracht.

De gewonde is naar het ziekenhuis vervoerd. Vier personen die rook hadden ingeademd, zijn ter plaatse nagekeken en hoefden niet naar het ziekenhuis.