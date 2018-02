Meer bezoekers voor Filmfestival Rotterdam

Het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR) trok dit jaar opnieuw meer bezoekers. In totaal registreerde het festival bij de 267 speelfilms die tijdens de 47e editie werden vertoond 329.000 bezoeken. Dat zijn er aanzienlijk meer dan de 314.00 bezoeken vorig jaar, laat de organisatie weten.

Bezoekers zijn verder zeer te spreken over de films die van 24 januari tot 4 februari op het programma stonden. Ze waardeerden 76 van de 267 films die werden getoond met een vier (van de vijf) of hoger. Buiten de films om was er ook veel te doen. De Engelse actrice Charlotte Rampling sprak bijvoorbeeld over haar carrière en over haar rol in Andrea Pallaoro’s Hannah en het Rotterdams Philharmonisch Orkest verzorgde live muziek bij de nieuwe film Phantom Thread van Paul Thomas Anderson. Traditiegetrouw kwamen ook veel (324) filmmakers naar Rotterdam.

De Chinese film The Widowed Witch won de belangrijkste prijs van het festival, de Hivos Tiger Award. De Deense thriller The Guilty won de publieksprijs.

Het Internationaal Film Festival ging van start met de Zweedse speelfilm Jimmie.