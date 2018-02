Privédetective: dood model zeker geen ongeluk

De dood van model Ivana Smit (18) in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur was ,,zeker geen tragisch ongeval”. Die conclusie trekt privédetective Mark Williams-Thomas na eigen onderzoek ter plaatse in opdracht van de nabestaanden van het Limburgse model.

De Britse onderzoeker meldde via Twitter dat hij ,,duidelijk bewijs heeft dat naar Ivana’s dood een moordonderzoek moet worden verricht”. In een toelichting tegenover de Belgische zender TV Limburg zei Williams-Thomas dat hij de komende zeven tot tien dagen nog meer informatie verwacht. Daarna zal hij verslag uitbrengen aan de familie en de autoriteiten in Nederland en Maleisië.

Ivana Smit overleed op 7 december na een val van een balkon in Kuala Lumpur. De politie leek al snel uit te gaan van een ongeluk, maar haar familie gelooft dat niet. Sectie door de Nederlandse patholoog Frank van de Goot bracht aan het licht dat ze al letsel had voordat ze van grote hoogte naar beneden stortte.

Williams-Thomas schetst tegenover TV Limburg dat corruptie binnen de politie een groot probleem is in Maleisië. ,,Mensen zijn bang, maar ze willen wel graag anoniem praten”, zei hij.